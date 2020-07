La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha appena rilasciato la data ufficiale dell’arrivo della quinta stagione della serie TV Lucifer e, in contemporanea ha anche confermato l’arrivo di una sesta stagione.

Tanto attesa l’uscita di Lucifer 5, in arrivo il prossimo 21 agosto. La release avverrà in due volte. La prima parte sarà composta da 8 episodi. Stesso numero di episodi anche per la seconda parte, per un totale di 16 episodi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix rilascia la data ufficiale della quinta stagione di Lucifer

Come anticipato poco fa l’attesissima quinta stagione della serie TV sbarcherà sulla piattaforma il prossimo 21 agosto. Nel frattempo vi ricordo che solamente qualche giorno fa sono state rese disponibili le prime quattro stagioni, nel caso qualcuno voglia farsi una mega maratona prima di riprendere da dove siamo arrivati. A differenza delle altre stagioni, la quinta stagione sarà composta complessivamente da 16 puntate, 8 nella prima release e 8 nella seconda, e non 10 come la scorsa stagione. Le puntate avranno una durata compresa tra i 50 ed i 60 minuti l’una.

Vi ricordo che abbiamo lasciato Lucifer quando, nella quarta stagione, ha fatto una scelta: lasciare Los Angeles per tornare nel mondo degli inferi. Il finale suscita grande curiosità. Vediamo, infatti, Lucifer seduto sul trono: sembra essere tornato il Signore degli inferi. Prima del finale, però, Lucifer e Chloe (la detective, interpretata dalla bellissima Lauren German) si confessano il loro reciproco amore. Non sappiamo molto sulla nuova stagione, ma possiamo anticipare qualcosa. Sicuramente ci saranno ben due episodi “musical” (episodi 5×04 e 5×11, con la presenza di Debbie Gibson).

Probabilmente Lucifer vivrà qualche evento che lo porterà a tornare sulla Terra. Dall’altra parte, invece, Amenadiel dovrà tornare agli inferi. Ipotizziamo che sarà qualcosa di davvero serio se l’angelo sceglierà di tornare all’inferno, che lui odia. Infine, aspettiamo l’arrivo dell’attore Dennis Haysbert, che interpreterà Dio, tanto citato ma mai visto nelle passate stagioni.

Mentre aspettiamo l’uscita di Lucifer 5, pensiamo già a Lucifer 6. La produzione della sesta stagione è stata annunciata dalla piattaforma attraverso un post accattivante, che gioca sul diabolico numero 6. Lo stesso Tom Ellis ha dichiarato di essere felice di poter tornare sul set per permettere al suo personaggio di arrivare a una degna conclusione. Non sappiamo ancora quando uscirà Lucifer 6, ultima stagione della serie.