Tutti sognano di avere un numero facile da ricordare. Per comprenderne l’utilità basta osservare qualche numero verde propinatoci in TV durante uno spot pubblicitario. Impossibile dimenticarlo e lo stesso è per i numeri Top e Gold delle SIM diffuse dagli operatori TIM, Wind, 3 Italia e Vodafone.

Un assaggio del valore di tali recapiti a cifre ricorrenti è stato conferito da una recente asta di beneficenza il cui ricavato è stato devoluto per intero all’Istituto Nazionale per la lotta ai Tumori. Nell’occasione, presentata in diretta TV al programma “Le Iene“, si sono generati guadagni per migliaia di euro. Ma c’è anche chi è andato ben oltre accogliendo richieste da milioni di euro. Non sai se il tuo numero possa valere una fortuna? Ecco come scoprirlo.

Dopo l’asta delle SIM rare tutti cercano i numeri ripetuti che valgono tantissimo

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2’210 euro con questo numero.

con questo numero. 33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8’600 euro con questo numero.

con questo numero. 342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1’920 euro con la vendita di questo numero.

con la vendita di questo numero. 320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

con la vendita del numero. 393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

Quello sopra è il resoconto dell’asta a porte chiuse per la vendita di SIM Italiane di categoria rara. Ma c’è anche chi, come il nostro intervistato, svela che calciatori, dirigenti di grandi società e sceicchi siano disposti a spendere cifre a sei zeri per accaparrarsi le schede speciali. L’importante è che i numeri siano semplici da ricordare a memoria. Strutture numeriche in cui numeri e prefissi si ripetano confermano enormi guadagni.