La nota azienda Motorola ha da poco ufficializzato sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia media, ovvero il nuovo Motorola One Fusion. Quest’ultimo si caratterizza per la presenza di un display con notch a goccia e da una quad camera posteriore.

Motorola One Fusion: ecco la scheda tecnica ufficiale

Questo nuovo smartphone è una versione leggermente depotenziata rispetto al fratello maggiore Motorola One Fusion+ (presentato dall’azienda circa un mese fa). A differenza dell’altro modello, il nuovo Motorola One Fusion dispone di un display IPD LCD con una diagonale da 6.5 pollici e con una risoluzione pari al HD+. Il comparto fotografico, come già accennato, è composto da quattro fotocamere posteriori con un sensore fotografico principale da 48 megapixel. In accoppiata a questa fotocamera ci sono un sensore grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Le prestazioni di questo device sono invece affidate al già noto processore Snapdragon 710 di casa Qualcomm. Troviamo poi una grande batteria da 5000 mAh e ovviamente l’ultima release del software di casa Google, cioè Android 10. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica.