Euronics è ancora una volta protagonista di un tentativo di frode online messo in atto da cyber-criminali. Il nome della nota catena, infatti, appare in alcuni nuovi SMS falsi secondo i quali Euronics permetterebbe di ricevere in regalo un iPhone 11 attraverso un semplice sondaggio.

Euronics offre un iPhone 11: occhio al nuovo SMS falso!

L’ultimo tentativo di frode a nome Euronics arriva attraverso un SMS falso che rimanda gli utenti a un sito clone tramite il quale avrebbero la possibilità di ottenere in regalo un iPhone 11. La Polizia Postale ha segnalato l’attacco smishing attraverso un post che è possibile consultare sulla pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia”.

La truffa si presenta come un classico attacco smishing, infatti appare via SMS ed esorta le vittime a cliccare su un link malevolo che invia a un sito clone che per via della grafica potrebbe sembrare affidabile. I cyber-criminali dopo aver convinto la vittima a cliccare sul link la esortano ad effettuare un breve sondaggio tramite il quale avrebbero la possibilità di vincere un iPhone, la cui riscossione potrà avvenire soltanto dopo aver risposto alla richiesta di inserimento dei dati personali e della carta di credito dell’utente.

Non appena le informazioni richieste saranno inserite il sito sarà in grado di spedire ai malfattori quanto necessario per concludere la truffa, il cui obiettivo principale è, appunto, quello di rubare dati sensibili e codici bancari.

La Polizia Postale consiglia di non cliccare sul link ricevuto e di non fornire per alcun motivo i dati richiesti. Si raccomanda di non lasciarsi incuriosire dai messaggi riguardanti la possibilità di ricevere buoni sconto, premi o denaro senza alcun reale motivo.