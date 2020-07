Da diversi anni, ormai, Google offre molteplici servizi innovativi apprezzati ed utilizzati dagli utenti di tutto il mondo. Tra questi è presente ovviamente anche Gmail, client di posta elettronica numero 1 al mondo. A differenza di tutti i servizi erogati dalla concorrenza, quindi, Gmail mette a disposizione degli utenti innumerevoli funzionalità inedite e molto utili nel normale utilizzo quotidiano. Di recente, inoltre, il colosso della Mountain View ha rilasciato un’importante aggiornamento del servizio che introduce delle novità inaspettate. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Gmail cambia volto: ecco tutte le novità del recente update

Da alcune ore, ormai, Google ha rilasciato un’importante aggiornamento di Gmail che, inaspettatamente, introduce delle modifiche all’interno della sezione dedicata alle impostazioni. D’ora in avanti, infatti, tutte le opzioni legate alla personalizzazione dell’interfaccia grafica raggruppare in un’unica categoria .

Nello specifico, all’interno del menù, il colosso della Mountain View ha introdotto una sezione dedicata esclusivamente alle opzioni grafiche soprannominata “Impostazioni Rapide”. All’interno di quest’ultima, quindi, è possibile modificare layout, temi ed altri parametri di personalizzazione dell’interfaccia di Gmail. In questo modo, quindi, gli utenti possono modificare facilmente l’aspetto del servizio senza dover ricercare manualmente le singole opzioni.

Accedere al nuovo menù è molto semplice. Basterà infatti posizionarsi sulla barra di sinistra presente nella schermata principale del servizio. Cosi facendo, quindi, sarà possibile apportare modifiche in tempo reale, evitando i continui refresh della pagina. L’aggiornamento è quindi in fase di Roll out e, nei prossimi giorni, diventerà disponibile per ogni utente Italiano.

Purtroppo, secondo quanto segnalato da Google, le seguenti novità arriveranno, almeno per il momento, in esclusiva per la versione Desktop del servizio.