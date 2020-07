WindTre non si ferma più, per il mese di Luglio l’azienda ha ufficialmente pensato a splendide offerte che permetteranno ai consumatori di attivare anche 100 giga di traffico dati a prezzi incredibilmente bassi.

Tutte le soluzioni che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, sono operator attack, quindi attivabili esclusivamente dagli utenti che decidono di abbandonare un determinato operatore telefonico passando a WindTre. Nella maggior parte dei casi le aziende coinvolte sono sempre le stesse, quindi parliamo di Iliad e di uno dei tantissimi MVNO che troviamo attualmente sul mercato italiano; i costi iniziali da sostenere corrispondono esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM, mentre è da considerarsi attivo un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi solo per le versioni Easy Pay (quindi con pagamento diretto tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile).

Passa a WindTre con le nuove offerte Go

Le offerte della serie Go 50 presentano un bundle comune, composto esattamente da 200 SMS da poter inviare a chiunque in Italia, affiancato da minuti illimitati da utilizzare per telefonare ad ogni numero di telefono, per concludere poi con 50 giga di traffico dati al mese.

La più economica è la Go 50 Top Plus, presenta un costo fisso di 5,99 euro al mese, da pagare direttamente tramite credito residuo. In alternativa incrociamo la Go 50 Fire Plus, la promozione da 6,99 euro al mese, sempre con lo stesso identico bundle, ma attivabile dai soli uscenti da Iliad, PosteMobile e Fastweb Mobile. In ultimo incrociamo la Go 50 Special Plus, richiedibile dai clienti di LycaMobile, propone a tutti gli effetti la possibilità di attivare sempre gli stessi contenuti, ma pagandoli 9,99 euro al mese.