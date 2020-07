Spotify ha annunciato oggi un nuovo piano di abbonamento progettato per ‘coppie che amano la musica’ e che vivono sotto lo stesso tetto. Con il nuovo Spotify Premium Duo, le coppie saranno in grado di condividere un unico piano e continuare a godere di consigli musicali su misura per i loro gusti individuali.

Alex Norström, Chief Freemium Business Officer di Spotify, ha dichiarato in una nota: “Premium Duo include il nostro ampio catalogo di musica e podcast e tutto ciò che gli utenti amano di Spotify Premium. Con due singoli account Premium, puoi sia ascoltare musica in modo indipendente, sia ottenere tutte le tue playlist e funzionalità personalizzate su misura per te. Siamo entusiasti di portare questo esclusivo piano Spotify Premium in ancora più mercati in tutto il mondo”.

Spotify, il nuovo piano è stato pensato per le coppie

Il piano Spotify Premium Duo, che costa € 12,49 al mese, offre una playlist esclusiva chiamata Duo Mix che verrà aggiornata regolarmente e includerà musica che può piacere ad entrambe le persone. Sarai anche in grado di cambiare musica in base all’umore sull’app mobile Spotify passando da playlist Chill a Upbeat.

Spotify Premium Duo viene lanciato oggi in 55 mercati in tutto il mondo. Se non hai mai provato Spotify Premium in precedenza, potresti essere in grado di ottenere il primo mese di Premium Duo gratuitamente. Se sei già abbonato Premium, puoi andare alla pagina ‘Account’ su Spotify.com e passare a Premium Duo. Poiché ogni persona avrà il proprio account Premium, non sarà necessario condividere i dettagli di accesso dell’altro. Puoi anche conservare tutta la tua musica, playlist, podcast e consigli salvati.