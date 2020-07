Per la seconda volta a distanza di pochi mesi alcune regioni del Nord Europa confinanti con la Russia si trovano ad osservare strane concentrazioni di radionuclidi nell’aria. Sembrerebbe che una nube radioattiva sia infatti stata liberata nell’aria, investendo Finlandia, Svezia e Norvegia.

Dalle prime analisi questo picco di radioattività sarebbe stato identificato come prodotto di una fissione nucleare, proveniente senza troppi dubbi dall’ovest della Russia. Secondo quanto annunciato dal Ctbto e dall’Ong, al momento non si tratterebbe di concentrazioni tali da costituire un pericolo per l’uomo.

La prima rilevazione della nube radioattiva è avvenuta a Stoccolma tra il 22 e il 23 giugno. La centralina di controllo si occupa di monitorare l’area della Svezia, Danimarca, Finlandia e anche parte di Estonia e Lettonia. I radionuclidi rilevati sono già noti agli esperti, si tratta infatti del cesio 134, cesio 137 e rutenio 103, già tristemente noti nell’incidente di Chernobyl del 1986.

Unusual radiation measured in Norway, Sweden and Finland, week 23/24. Source most probably in Western Russia, damaged fuel at nuclear power station https://t.co/IDW2XjBs8W via @janhaverkamp

