FIFA 21: data di uscita slittata, novità e retrocompatibilità

Tra fine novembre e il periodo di Natale, Sony e Microsoft lanceranno ufficialmente le console di nuova generazione Playstation 5 ed Xbox One Series. Senza ombra di dubbio ci sarà quindi anche il rilascio di FIFA 21 per le suddette console. Microsoft ha annunciato che chi acquisterà il gioco avrà a disposizione Smart Delivery: su Xbox One si potrà scaricare gratuitamente l’aggiornamento alla console di nuova generazione per Xbox Series X, senza poi ricomprarlo nuovamente mantenendo inoltre i propri progressi.

Inoltre EA Sports ha annunciato una nuova funzione chiamata Dual Entitlement. Con questa funzione, alcuni dei giochi che sono in uscita i prossimi mesi, avranno l’opportunità di essere aggiornati in via del tutto gratuita da chi acquisterà il gioco prima per PlayStation 4 e Xbox One, per poi passare rispettivamente alle nuove console.

Oltre alle console, il gioco sarà presente anche nella sua versione PC con sistema operativo Windows 10. La versione sarà uguale a quella basata su PS4 e Xbox One. Su Nintendo Switch, come era per FIFA 20, ci sarà una versione “Legacy“, priva di nuove funzioni e solamente con divise e team aggiornati. Infine non è ancora chiaro se ci sarà o meno per Google Stadia.