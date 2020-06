Unieuro cerca di spaventare le dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile con un volantino molto interessante anche da un punto di vista marketing, il Bastard Black Friday rappresenta sicuramente un punto importante su cui fare leva per cercare di risparmiare il più possibile.

La campagna promozionale corrente, come sempre accade nel momento in cui parliamo di Unieuro, si ritrova essere disponibile in tutti i punti vendita in Italia, nonché direttamente sul sito ufficiale della stessa azienda. In questo secondo caso il consumatore è sicuramente favorito dalla possibilità di godere della spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro (indipendentemente dalla categoria merceologica).

Volantino Unieuro: il risparmio è davvero di casa

Con il volantino Unieuro risparmiare è davvero più semplice del previsto, a partire dalla possibilità di mettere le mani su uno dei migliori terminali in commercio, il Samsung Galaxy S20, in vendita nel periodo alla cifra finale di soli 699 euro (una delle più basse di questo momento).

Le altre due offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire riguardano una action camera ed un wearable, entrambi non proprio recentissimi. Nel primo caso parliamo dell’ottimo Huawei Watch GT, il precursore degli ultimi Watch GT 2 e Watch GT 2e, dalle ottime prestazioni e dal prezzo finale corrispondente per l’esattezza a 99,90 euro.

Nel secondo, invece, ecco arrivare l’ottima GoPro Hero7 Black, top di gamma nel proprio settore, anche se surclassata dalla nuova GoPro Hero8 Black; ad ogni modo, oggi la potete acquistare a 249 euro.

I dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.