Con il tentativo di allentare un po’, in vista del ritorno alla vita normale, società come Allianzstanno tentando di adottare una nuova politica di sconto. L’idea è ambiziosa e interessante, in particolare per il cliente che può fare una migliore economia. Di seguito tutti i dettagli.

Risparmiare sull’assicurazione auto è possibile: gli sconti Allianz del 2020 lo consentono

Forse non tutti sanno che sospendere l’assicurazione in qualsiasi momento è possibile. Il tutto senza essere costretti a pagare la polizza in caso di inutilizzo del proprio veicolo. Per attivare la richiesta, serve generalmente una settimana, eppure Allianz ha scelto di velocizzare le procedure. Lo fa offrendo inoltre una maggiore versatilità con la formula Stop&Drive. In questo caso i clienti hanno il diritto di sospendere il pagamento anche solo per pochi giorni, senza l’obbligo di giustificarsi in nessun modo.

La sola condizione è che sospensione si effettui durante l’anno, con la limitazione di 30 giorni anche non consecutivi. Questa informazione può essere importante per tutti coloro che stavano cercando un modo per ammortizzare i costi della polizza RC Auto. Chi conta di non spostarsi in auto per periodi di tempo ragionevolmente brevi può trovare certamente soddisfazione tramite questa ingegnosa iniziativa.