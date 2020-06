Secondo quanto riferito, Samsung ha ritardato il lancio del suo Galaxy Fold Lite al 2021. Il telefono pieghevole ha un prezzo di circa $ 900 e, probabilmente, sarà alimentato dal potente chipset Qualcomm Snapdragon 865. Il mese scorso si vociferava che Samsung avrebbe lanciato uno smartphone pieghevole relativamente economico entro la fine dell’anno con un chipset Snapdragon 865 e un display esterno più piccolo del Galaxy Fold.

Secondo un nuovo rapporto dalla Corea, tuttavia, il Galaxy Fold ‘Lite’ è stato posticipato al 2021. Il rapporto afferma che il Galaxy Fold ‘Lite’ sarebbe stato rilasciato insieme alla serie Galaxy Note 20 all’evento Unpacked di Samsung ad agosto. Tuttavia, sembra che Samsung abbia deciso di posticipare il lancio del telefono pieghevole al prossimo anno.

Samsung Galaxy Fold Lite arriva nel 2021

Quando il device sarà finalmente in vendita il prossimo anno, esso avrà un prezzo di circa €799. Se le informazioni sono accurate, il device pieghevole più economico di Samsung costerà comunque quasi quanto un normale smartphone di punta. Sebbene il rapporto non abbia rivelato il motivo esatto alla base del posticipo, Samsung potrebbe aver deciso di ritardare il lancio del Galaxy Fold Lite a causa della pandemia di coronavirus in corso.

Come accennato in precedenza, si presume che il Galaxy Fold Lite includa il chipset Snapdragon 865 di Qualcomm. Per mantenere basso il prezzo, tuttavia, è improbabile che il device pieghevole venga fornito con supporto 5G. Mentre le altre caratteristiche e specifiche del telefono rimangono un mistero, esse potrebbero includere un display esterno più piccolo e alcuni altri downgrade rispetto all’originale Galaxy Fold.