Un fastidioso bug che si trovava sull’app Android Auto è stato segnalato all’inizio di quest’anno, ma ha avuto la sua correzione definitiva solamente qualche giorno fa. Google ha risolto con molta calma il problema di connessione di Android Auto, il quale rendeva impossibile usare i comandi vocali a molteplici utenti.

Il bug comportava questo messaggio di errore: “Questa connessione non è abbastanza stabile al momento”. L’errore coinvolgeva molti dispositivi, tuttavia solamente dopo aver fatto l’aggiornamento ad Android 10. Inoltre, il problema era un vero e proprio bug, per il semplice motivo che il problema si palesava solamente dopo che veniva lanciato l’assistente. Nonostante il forum dell’applicazione sia stato preso d’assalto dagli utenti, Google non ha trovato una vera e propria soluzione in tempi brevi.

Android Auto: ora il problema sembra che si possa risolvere definitivamente, ecco come

Una Community Specialist di Google ha risposto all’interno del forum e spiegava come risolvere il bug della connessione su Android Auto: “Il team di Google Assistant ha rilasciato una correzione per risolvere il problema “connessione Internet non stabile”. Aggiorna la tua app Google all’ultima versione. Facci sapere il tuo feedback. Grazie!”. Al momento, questa sembra essere l’unica reale soluzione al problema, dopo i vari tentativi i inutili come cancellare la cache, installare e reinstallare l’app o disinstallare aggiornamenti vari.

Ora gli utenti di Android Auto hanno definitivamente la soluzione al bug. Nonostante ciò, gli utenti sono ancora molto arrabbiati per il tempo che ci ha messo Google per venirli in soccorso, tant’è che sul forum le reazioni negative superano quelle positive. È pur vero che a causa del Coronavirus, Google ha dovuto concentrarsi su altro, ma cinque mesi per correggere un bug sembrano davvero troppi.