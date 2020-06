È ben noto come la società di Mountain View produca continuamente aggiornamenti interessanti per i propri software, soprattutto quelli di maggiore interesse per gli utenti.

Una delle piattaforme più utilizzate (nonché uno dei cavalli di battaglia di casa Google fin dai suoi primi anni di attività) è senza dubbio Google Maps, che risulta spesso destinataria di aggiornamenti che ne ampliano in maniera corposa le potenzialità: da essere una semplice app come navigatore (che quindi potesse funzionare da guida al posto del navigatore fisico, spesso installato nelle auto) si è trasformato in una specie di TripAdvisor 2.0, con i suggerimenti agli utenti sui posti da visitare, sui migliori ristoranti e sui servizi presenti in ogni città.

L’ultimo aggiornamento va ad insistere particolarmente sulla vocazione green dell’app, andando a suggerire nuovi percorsi da poter effettuare in bicicletta per incentivare la mobilità ecosostenibili.

Google Maps si aggiorna: ecco le novità

L’intento di incentivare la micro mobilità va ad inserirsi in un più ampio contesto di trasformazione dei contesti urbani. In Italia, in particolare, sono stati attivati numerosi incentivi per poter acquistare bici o monopattini elettrici.

In tal senso, il nuovo update di Maps potrà indicare ora il percorso per poter raggiungere determinati luoghi (fermate delle metro, posti d’interesse) non solo a piedi, in auto o con i mezzi, ma ora anche in bici e monopattino, privilegiando le zone ove siano presenti anche piste ciclabili e indicandole nel percorso.

In arrivo anche altre novità sul fronte crowd sourcing, per permettere agli utenti di aggiungere più foto ai luoghi visitati.