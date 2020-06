In seguito alla chiusura della questione legale delle bollette da 28 giorni che ha interessato diversi operatori telefonici, i clienti o gli ex clienti possono richiedere dei rimborsi. Nello specifico, l’operatore telefonico Vodafone aveva fornito già nel 2019 un modulo che permetteva di ottenere i rimborsi in questione. Tuttavia, in questo modulo non venivano citati tutti quegli utenti che avevano deciso di cambiare operatore. Per risolvere questo problema Vodafone ha deciso di rimuovere il modulo e ha fornito dei nuovi metodi per richiedere i rimborsi.

Ecco come richiedere i rimborsi se si è ex clienti Vodafone

Per poter richiedere il rimborso, sarà necessario comunicare il numero della rete fissa relativa alla bolletta di 28 giorni e sarà inoltre necessario fornire un contatto telefonico. Per poter completare la richiesta per il rimborso, occorrerà inoltrarla tramite posta elettronica certificata (ovvero la PEC) oppure tramite raccomandata. L’indirizzo a cui inviare la richiesta in caso di raccomandata è “Casella Postale 190-10015 Ivrea”, mentre la causale è “rimborso fatturazione 28 giorni clienti disattivo”.

Per quanto riguarda gli ex clienti Vodafone Privati, occorrerà inviare la richiesta di rimborso sempre per via telematica all’indirizzo “disdette@vodafone.pec.it”. Oltre a questa soluzione, l’operatore telefonico Vodafone sta offrendo l’opportunità agli ex clienti Vodafone di ottenere una ricarica in omaggio. Nello specifico, l’operatore telefonico propone questa opportunità a tutti quegli ex clienti Vodafone che abbiano già fatto richiesta di rimborso per via telematica e che abbiano già fornito un contatto telefonico su cui essere per l’appunto contattati. Per quanto riguarda le aziende ex clienti di Vodafone, infine, sarà possibile richiedere le somme erose per via telematica all’indirizzo “vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it”.

Vi ricordiamo che Vodafone sta comunque proponendo alcune offerte imperdibili per convincere i suoi ex clienti a tornare. Nello specifico, l’operatore telefonico ha lanciato l’ offerta Vodafone Special 50 Digital Edition.