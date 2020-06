Huawei: i dispositivi che si aggiorneranno alla EMUI 10.1 e alla EMUI 11

Huawei sta modificando il proprio piano di azione, visto che i servizi Google non arrivano sui suoi nuovi smartphone a causa del governo americano. L’azienda cinese attualmente sta puntando sulle sue interfacce, le quali si basano ancora su Android. Il nostro sistema operativo di Google secondo Huawei è davvero interessante, soprattutto se vengono prese in considerazione le ultime versioni della EMUI.

La nuova EMUI 10.1 lanciata con la serie P40 sta infatti sorprendendo il pubblico. Alcuni smartphone ancora non l’hanno ricevuta ma in basso trovate la lista completa. Le novità in arrivo sono tante e comprendono anche il Multi-Windows ad esempio. Nel frattempo però ci sarebbe anche una lista per la EMUI 11. Secondo quanto riportato infatti i dispositivi che riceveranno il nuovo aggiornamento di settembre sono già stati decisi dall’azienda. Potete trovarli in basso subito dopo la Lista riguardo alla EMUI 10.1.

Huawei: ecco la lista per la EMUI 10.1 e la lista per la prossima EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11