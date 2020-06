Sembra che i Maya abbiano previsto almeno due o tre volte la fine del mondo! O almeno, questa è la voce che gira ultimamente, in seguito all’ennesima notizia virale che ci sia stata un’imprecisione nei loro calcoli. Peccato però, le cose non stanno esattamente in questo modo e come sempre, notizie virali di questo tipo sono prive di un qualsivoglia fondamento. Vediamolo meglio nell’articolo a seguire.

La nuova apocalisse dei Maya, l’ennesima bufala

La bufala sulla fine del mondo oggi 21 giugno si spiega con il fatto che non ci sia mai stata alcuna revisione sul calendario Maya. Il calcolo, con cambiamento della data per l’apocalisse, era stato associato ad uno scienziato, Paolo Tagalaloguin, che esiste ma che al contempo non ha nulla a che vedere con questa vicenda.

Come spesso accade, dunque, questa rivisitazione relativa alla fine del mondo da aggiornare ad oggi 21 giugno, a causa di un calcolo errato del calendario Maya, è solo un’enorme presa in giro. Come se non bastasse il fatto che da sempre si parli di una leggenda senza alcuna evidenza scientifica alle sue spalle, in questo caso tantissime testate di un certo livello hanno riportato la fake news senza accertarsi che lo scienziato menzionato in realtà non abbia mai parlato di questa storia.

Tutto nasce da un troll, un personaggio che evidentemente si è voluto prendere gioco di tutti noi, ma come sempre avviene in questi casi basta un piccolo approfondimento per capire l’origine dei fatti. Pertanto, nessun orario da appuntare oggi 21 giugno, parlando della presunta rivisitazione del calendario Maya e della fine del mondo.