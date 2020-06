Huawei: ecco tutti i dispositivi che ricevono la EMUI 10.1 e la EMUI 11

Il colosso cinese Huawei sta rendendo ultimamente disponibile la sua nuova versione dell’interfaccia grafica basata sul mondo Android. Stiamo parlando della EMUI 10.1, la quale è disponibile per un buon numero di dispositivi.

In questo momento sono ben 16 gli smartphone che riporteranno di certo l’aggiornamento, anche se qualcuno è già stato aggiornato in precedenza. Le novità sono davvero interessanti, come ad esempio il multi-window, un multi-screen più performante, upgrade delle performance, dell’Always on Display ed anche una nuova app di videochiamate MeeTime. Ci sarà inoltre anche il nuovo assistente Celia, il quale si basa su diversi nuovi algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati proprio da Huawei. Al momento le lingue supportate sono il cinese, l’inglese, il francese e lo spagnolo. Proprio in basso potete controllare se il vostro dispositivo è presente all’interno della lista, anche se qualcuno avrebbe scoperto le indiscrezioni in merito alla prossima EMUI 11.

Huawei: ecco la lista dei dispositivi che ricevono la EMUI 10.1 e la nuova EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11