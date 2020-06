Huawei si supera: aggiornamento alla EMUI 10.1 e lista per la EMUI 11

Huawei sta cercando di aggirare i problemi con il lavoro e lo sviluppo delle sue interfacce parla per l’azienda. La EMUI 10.1 è ormai in arrivo per tutti gli utenti designati ma soprattutto per gli smartphone prestabiliti. Questa nuova soluzione renderà l’esperienza del colosso cinese ancor più interessante, anche se qualcuno è già proiettato al futuro. Durante le ultime ore infatti sarebbero venute alla luce alcune indiscrezioni che parlerebbero proprio della prossima EMUI 11 e dei dispositivi pronti a riceverla.

Huawei: lanciata la EMUI 10.1 si pensa già alla EMUI 11, ecco le liste

EMUI 11

P40 e P40 Pro,

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1