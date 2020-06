Oltre ad Android 11 Beta, Google ha condiviso la settimana scorsa una serie di annunci per gli sviluppatori di app. Uno relativo agli acquisti e alla fatturazione in-app riguarda Google Play ed in particolare parliamo di un nuovo ‘pulsante di prova’ che apparirà sulla piattaforma Android. Essa permetterà agli utenti di installare e provare gratuitamente qualsiasi app sullo Store.

Come notato da TechCrunch, alcune app nel Play Store dispongono di un pulsante verde ‘Versione di prova gratuita’. A sinistra c’è un normale pulsante ‘Installa’ e sotto c’è una nuova scheda che evidenzia gli acquisti in-app. Questo test è svolto da Google per offrire agli utenti più modi per ‘scoprire e acquistare app’ senza dover spendere soldi con successivo rimborso nel caso in cui l’app non piacesse.

Google Play Store, a breve potrete visualizzare il nuovo pulsante

La nuova funzione ti consentirà di iniziare a utilizzare un’app con il suo set completo di opzioni in-app per un’esperienza più fluida. Un esempio è la nuova esperienza di riscatto di un codice promozionale. Ora, quando gli sviluppatori offrono codici promozionali per abbonamenti gratuiti, gli utenti possono riscattarli facilmente nel Play Store anche se l’app non è ancora installata.

Finora, il pulsante ‘Versione di prova gratuita ‘ in Google Play era disponibile solo per un ‘numero limitato di sviluppatori’. La versione 3 della Billing Library più ampia ti consente anche di pagare in contanti nei paesi che supportano questa infrastruttura. La nuova versione sarà richiesta per le nuove app nell’agosto del prossimo anno, mentre quelle esistenti dovranno essere aggiornate entro novembre 2021.