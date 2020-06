L’operatore virtuale di Vodafone Italia, ho.Mobile ha recentemente avviato una nuova partnership con i supermercati denominati Iper La Grande I, che permette di ricevere una nuova SIM Card gratuitamente, insieme ad una ricarica.

Si tratta di una nuova iniziativa commerciale con delle SIM ho. in omaggio dopo quella per chi attiva un’offerta online sul sito dell’operatore (2 SIM in omaggio) e quella di qualche mese per acquisti su Amazon Prime Now (una scheda telefonica in regalo). Scopriamo insieme come funziona.

ho.Mobile regala SIM Card e ricariche telefoniche fino a 10 euro

L’operatore virtuale regalerà una nuova SIM Card a tutti gli utenti che effettueranno la spesa nei supermercati Iper aderenti all’iniziativa. Lo scontrino che esce in alcuni casi dopo aver fatto la spesa da Iper riporta la seguente dicitura: “Solo per te, in regalo una SIM ho. Mobile. Entro il primo mese dall’attivazione riceverai 5 euro di traffico in omaggio. Richiedi subito in cassa la tua SIM!“.

Nel caso in cui doveste ricevere questo scontrino, potrete ricevere la vostra nuova SIM Card direttamente in cassa, senza pagare costi aggiuntivi, con la possibilità di ricevere anche una ricarica gratuita entro il primo mese dell’attivazione. Secondo alcune fonti verificate, la ricarica omaggio potrà arrivare ad un massimo di 10 euro, se contestualmente all’attivazione della SIM, si effettuerà la portabilità da determinati operatori virtuali.

Sullo scontrino viene anche riportata la dicitura “Vantaggi per te“, di conseguenza è probabile che la SIM omaggio sia offerta per acquisti tramite la carta fedeltà di Iper denominata Carta Vantaggi, anche se non è detto che lo scontrino dedicato all’iniziativa con ho. esca in tutti i casi. Vi ricordo che per attivare la nuova SIM dovrete scaricare l’applicazione ufficiale dell’operatore e recarvi nella sezione “attiva la SIM”.