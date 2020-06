Expert sorpassa le offerte di Trony con il lancio di un nuovo volantino che prevede la possibilità di acquisto di tantissimi prodotti a prezzi bassi, senza porre particolari limitazioni alla raggiungibilità sul territorio nazionale o comunque sul sito ufficiale dell’azienda.

Se parlando di Euronics e di Trony vi eravate abituati a discutere di regionalità o assenza delle offerte online, sappiate che con Expert otterrete l’esatto contrario. Tutti gli acquisti potranno essere completati in ogni punto vendita in Italia, con anche la possibilità di accedervi direttamente dal sito ufficiale dell’azienda; l’unica nota negativa riguarda sicuramente le spese di spedizione, in questo caso vanno aggiunte al prezzo che visionerete direttamente di listino.

Volantino Expert: le offerte sono ottime

Le offerte migliori del volantino Expert appartengono sicuramente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, gli utenti interessati a spendere meno di 500 euro potranno comunque richiedere uno Xiaomi Mi 10 Lite in vendita a 399 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, Galaxy A71 a 399 euro, o più semplicemente Galaxy Note 10 Lite a 499 euro.

Chiaramente sono presenti anche soluzioni più costose, come ad esempio l’ultimo bellissimo Motorola Edge, raggiungibile con un esborso di oltre 699 euro. Il volantino Expert è bello perché è vario, di conseguenza il consiglio che possiamo darvi è di aprire prima di tutto le pagine che trovate inserite qui sotto, per poi decidere se recarvi personalmente in negozio.