Euronics ha recentemente lanciato un volantino alquanto inaspettato, gli utenti possono approfittare di una campagna promozionale davvero ottima, disponibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, senza doversi minimamente preoccupare di regionalità o limitazioni varie.

Coloro che decideranno appunto di acquistare online potranno farlo da qualsiasi parte del territorio italiano, senza distinzioni, ricordando comunque che le scorte effettivamente disponibili appaiono essere limitate, oltre alla necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Euronics: il volantino promette un forte risparmio

Tantissimi smartphone effettivamente in promozione nel volantino Euronics, tutti in versione completamente sbrandizzata, a prezzi più bassi del normale. I migliori restano sicuramente Huawei P30 Lite a 229 euro, Apple iPhone 11 a 859 euro, Huawei P40 Lite a 269 euro, Motorola G8 Plus a 199 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A10 a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, Huawei Y5P a 109 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Huuawei Nova 5T a 299 euro, Huawei Y7 2019 a 149 euro, Galaxy S10 Lite a 589 euro, Huawei P40 Lite E a 199 euro e similari.

Le occasioni non terminano qui, tra le pagine del volantino Euronics, raggiungibili direttamente sul sito ufficiale, si possono anche scovare innumerevoli prezzi bassi applicati su categorie merceologiche differenti, come le Apple Airpods a 139 euro, o similari. Il consiglio è di sfogliarle nel dettaglio, sono oltre 334 prodotti in promozione, in questo modo avrete la possibilità di capire in maniera approfondita la qualità della campagna.