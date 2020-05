WhatsApp: il nuovo aggiornamento manda in delirio gli utenti

Il meglio di WhatsApp viene fuori anno dopo anno, quando l’applicazione decide di migliorarsi con alcuni aggiornamenti fondamentali. Questi infatti sono certamente il sale dell’applicazione, cosa che tutti attendono con grande trepidazione. Gli utenti vogliono infatti che le novità arrivino di frequente, proprio per non perdere la voglia di utilizzare una delle piattaforme più scaricate al mondo.

Ovviamente gli sviluppatori non si fanno trovare impreparati, e con cadenza mensile rilasciano nuovi aggiornamenti. Quelli che però colgono nel segno arrivano tre o quattro volte all’anno al massimo, e contengono novità molto interessanti. Secondo quanto riportato ultimamente dalle indiscrezioni più affidabili, WhatsApp sarebbe per aggiornare la piattaforma. La novità in arrivo sarebbe il coronamento di alcune richieste da parte degli utenti negli anni.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento vi permetterà di fare qualcosa che desiderate da sempre

Le ultime notizie lette sul web hanno portato gli utenti a capire che WhatsApp sarebbe per rilasciare un aggiornamento di altissimo livello. Secondo le indiscrezioni, il colosso avrebbe finalmente deciso di concedere agli utenti l’opportunità di utilizzare il proprio account con la funzione Multi-Device.

Già il nome dovrebbe rendere l’idea: potrete utilizzare finalmente il vostro account WhatsApp su più dispositivi in contemporanea. Questo ovviamente permetterà a tutti di non disconnettere il profilo dallo smartphone principale per collegarlo ad uno secondario. In questo momento non ci sono notizie in merito alla data di rilascio, ma secondo quanto verificato l’aggiornamento sarebbe già in fase di test sull’applicazione in versione beta. Qualsiasi novità sarà riportata nei prossimi giorni per informarvi.