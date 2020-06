A causa della pandemia dovuta al COVID-19, sappiamo bene che non si è svolta la nota fiera mondiale della tecnologia, cioè il Mobile World Congress 2020. Nonostante questo, le aziende del settore hanno comunque tenuto degli eventi di presentazione online e una di queste è stata l’azienda finlandese HMD Global. Quest’ultima, nello specifico, presentò a marzo il suo primo smartphone dotato del supporto alle reti di quinta generazione, cioè il nuovo Nokia 8.3 5G. Fino ad oggi non si conosceva con precisione il suo effettivo arrivo sul mercato ma, nel corso delle ultime ore, lo smartphone è stato avvistato sullo store online Amazon Germania.

Nokia 8.3 5G vicino al debutto ufficiale sul mercato

Il prossimo smartphone a marchio Nokia è stato dunque avvistato sulla pagina del noto store online Amazon Germania e questo non può che significare che il suo arrivo ufficiale sul mercato è pressoché imminente. Diversi rumors e leaks delle scorse settimane, infatti, parlavano di un ipotetico debutto ufficiale durante il mese di luglio.

Il prossimo Nokia 8.3 5G, come sappiamo da tempo, sarà un dispositivo appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Sotto la scocca batterà il processore Snapdragon 765 di casa Qualcomm (in grado per l’appunto di supportare la nuova connettività 5G). Dal punto di vista del design, questo device non si discosta dal resto della famiglia Nokia, dato che sul retro troviamo l’ormai iconico oblò dove sono collocate le fotocamere posteriori.

I sensori fotografici, nel dettaglio, saranno composti da un sensore primario da 64 megapixel, un grandangolo da 12 megapixel e due sensori da 2 megapixel per scatti macro e con effetto di profondità. Cambio di design invece sul fronte, dove troviamo un display IPS LCD da 6.81 pollici con un piccolo foro dove è posizionata una fotocamera per i selfie da 24 megapixel. Vi ricordiamo che il nuovo Nokia 8.3 5G sarà disponibile sul mercato ad un prezzo di 600€.