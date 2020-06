Nel corso del 2020 vedremo sul mercato mobile sempre più smartphone appartenenti anche alla fascia media e bassa dotati del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Molte aziende hanno già portato in veste ufficiale dispositivi mid-range con il 5G, come ad esempio l’ultimo Oppo Find X2 Neo o il nuovo Xiaomi Mi 10 Lite 5G e molto presto ci sarà anche uno smartphone Nokia. Nello specifico, nel corso delle ultime ore sono arrivati i primi rumors e leaks riguardanti questo device.

HMD Global potrebbe presentare a breve un nuovo medio di gamma Nokia con 5G

Il primo smartphone con supporto al 5G targato Nokia è stato il Nokia 8.3 5G ma quest’ultimo non è ancora ufficialmente disponibile sul mercato. Come già accennato, però, l’azienda finlandese HMD Global presenterà a breve un ulteriore device dotato del supporto alla connettività 5G.

Al momento il nome dello smartphone in questione è ancora sconosciuto. Nonostante questo, sono arrivate alcune prime succulente informazioni grazie al portale Nokia Power Users. Secondo quanto riportato in un report sul portale, questo nuovo misterioso dispositivo a marchio Nokia sarà dotato del supporto al 5G perché a bordo ci sarà il nuovo processore di casa MediaTek, il SoC MediaTek Dimensity (per ora non sappiamo se sarà il SoC Dimensity 800 o il SoC Dimensity 820).

Ci troveremo dunque di fronte ad un dispositivo di fascia media che cercherà in tutti i modi di competere con il resto della concorrenza che è sempre più competitiva. Oltre a questo device, comunque, l’azienda presenterà anche il nuovo Nokia 7.3. Anche quest’ultimo sarà dotato della connettività 5G però, a differenza dell’altro device, avrà come processore un SoC Snapdragon.