Avete acquistato un monopattino elettrico Ninebot ES1, ES2 o ES4 e volete sfruttare a pieno la velocità offerta dal motore elettrico montato a bordo ? Questo è l’articolo giusto, infatti tramite questi semplici passaggi potrete spingere il vostro monopattino fino a 35km/h, un boost di circa il 30% sulla velocità impostata.

Partiamo da due presupposti, il primo è che la procedura è veramente semplice nel suo svolgimento, il secondo è che spingere i monopattini elettrici oltre i 25Km all’ora in Italia è illegale, quindi la scelta e la responsabilità sono vostre, non superate i limiti imposti dalla legge mentre circolate.

La procedura e i requisiti

Come ben sappiamo il monopattino è collegabile al nostro smartphone e monta a bordo un firmware che serve a tenerlo costantemente aggiornato e sopratutto a limitare la potenza erogata dal motore in modo tale da limitare la velocità, se questo firmware sarà alla versione 1.5.1 non potrete eseguire la procedura, se invece sarà aggiornato ad una versione precedente non avrete problemi.

Una volta verificato di avere un firmware precedente al 1.5.1 non dovrete far altro che scaricare la versione modificata e installarla a bordo del vostro monopattino, essa ovviamente porterà con se lo sblocco del limite presente nel firmware stock.

1- Scarica il Firmware modificato

Innanzitutto procedi con il download del firmware modificato per il Ninebot, una volta scaricato non scompattarla ma semplicemente salvalo sul cellulare nella cartella download. Si tratta di un semplice file ZIP che non necessiterà di altre operazioni.

2- Scarica app di installazione firmware sul tuo smartphone

Per poter Installare il firmware modificato sul tuo monopattino avrai bisogno dell’app apposita ESDownG disponibile sul Play Store gratuitamente, fate attenzione, l’app esiste solo per Android, quindi per eseguire la procedura avrete bisogno di uno smartphone con a bordo il robottino verde.

3- Installa il firmware tramite l’applicazione

Questo è l’ultimo step da eseguire, osservate bene i passaggi: