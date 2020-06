Sono sempre di più le soluzioni pensate per garantire il distanziamento sociale sul lavoro. Dopo Costanza, il sistema tutto italiano che si basa sul funzionamento combinato di un’applicazione e di un particolare dispositivo (TAG) di riconoscimento, è adesso il colosso dell’e-commerce Amazon a presentare la sua soluzione anti-contagio. Si chiama Distance Assistant e, come si potrebbe facilmente intuire dal nome, si tratta di una sorta di assistente che aiuta i dipendenti a mantenere la giusta distanza di sicurezza gli uni dagli altri.

Amazon e la nuova tecnologia per il distanziamento sociale sul lavoro

Al momento attiva solamente in alcune sedi Amazon, questa tecnologia ricorre all’Intelligenza Artificiale per stabilire la distanza che intercorre tra due o più dipendenti e ricorda loro, nel caso in cui la distanza di sicurezza non dovesse essere rispettata, di allontanarsi. Il tutto avviene per mezzo di un monitor che mostra in tempo reale i movimenti delle persone che entrano nel campo visivo delle telecamere installate all’interno dell’edificio.

Attorno al corpo di ciascun dipendente vi è un anello virtuale che cambia colore in base alla distanza mantenuta dagli altri. Questo sarà di colore verde se la distanza di sicurezza è garantita, oppure di colore rosso quando la distanza non viene rispettata ed occorre allontanarsi.

“Gli indicatori sullo schermo sono progettati per ricordare e incoraggiare i nostri dipendenti a mantenere una distanza adeguata dagli altri. Il dispositivo è autonomo e richiede solo una presa elettrica standard per essere installato. Può essere rapidamente inserito negli ingressi degli edifici e in altre zone ad alta visibilità”, commenta Amazon. Dall’altro campo, i dipendenti che hanno testato il Distance Assistant di Amazon sono rimasti soddisfatti del suo funzionamento.

Brad Porter, vicepresidente di Amazon Robotics, ha riferito che questa tecnologia sarà resa open source, così da permettere anche ad altre aziende di implementare il Digital Assistant all’interno delle proprie strutture.