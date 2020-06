LG VELVET è finalmente disponibile per il mercato italiano! Si tratta di uno smartphone unico e dal design inconfondibile, fortemente ispirato alla natura. Ciò lo si evince non solo dalle particolarissime colorazioni, che richiamano le sfumature del tramonto e dell’aurora boreale, ma anche nel modulo fotografico. Le fotocamere, infatti, seguono ciò che è stato definito essere il Raindrop design e sono state disposte in ordine decrescente per dimensione, fino a ricreare l’immagine di una goccia di pioggia che cade.

LG VELVET: caratteristiche, prezzi e promozioni

Abbiamo già parlato di questo smartphone in occasione della presentazione ufficiale, tenutasi qualche settimana fa, ma ne illustreremo comunque le caratteristiche principali. LG VELVET dispone di un ampio schermo OLED da 6,8 pollici con formato Cinematic FullVision da 20.5:9 ed è alimentato dalla potente piattaforma Qualcomm Snapdragon 765 con modem Snapdragon X52 5G di seconda generazione. Ciò garantisce prestazioni eccellenti per qualsiasi tipo di utilizzo ed una esperienza di connessione ultra-veloce.

Quanto al comparto fotografico, questo smartphone è dotato di tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, una grandangolare da 8 MP ed un sensore di profondità da 5 MP. La fotocamera frontale per selfie è da 16 MP. Sono anche supportate alcune funzionalità innovative, come la funzione Voice Bokeh, per enfatizzare la voce principale riducendo i rumori di fondo, e la modalità ASMR che consente di cogliere anche il suono più sottile, aumentando la sensibilità dei due microfoni integrati.

LG VELVET sarà disponibile in Italia a partire da questa settimana al prezzo consigliato al pubblico di 649,90 euro, nelle colorazioni Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Grey e Aurora Green. Tutti coloro che acquisteranno lo smartphone entro il 30 giugno riceveranno in omaggio le earbuds LG Tone Free, le cuffie wireless con custodia dotata di raggi UVnano che le igienizzano quando sono in modalità ricarica, LG Dual Screen (accessorio che aggiunge uno schermo aggiuntivo per estendere l’esperienza multi-tasking) ed una cover.

Chi, invece, acquisterà il dispositivo dal 1 al 31 luglio, riceverà in omaggio le cuffie wireless e la cover. Maggiori informazioni sulla promozione sono disponibili sul sito www.lg.com/it nella sezione promozioni.