Che la KFC, catena statunitense di fast food specializzata in pollo fritto, si diverta a burlarsi un po’ del pubblico con delle simpatiche pubblicità, non era un mistero. Che abbia una passione per il gaming, nemmeno. Non a caso, in passato ha creato un gioco chiamato I Love You Colonel Sanders Dating Simulator Game, lanciato su steam, oltre ad aver incoraggiato i Gamer a costruire il palazzo KFC all’interno del gioco Minecraft. Questa volta è toccato a una console che, a giudicare dal trailer pubblicitario che è stato lanciato, sembrerebbe cucinare anche il pollo!

KFConsole: una burla, ma una splendida riuscita

A dire il vero, sfortunatamente, la KFConsole non diventerà realtà, o almeno così si pensa. La pubblicità creata dall’azienda era fondamentalmente, canzonatoria nei confronti dell’hype creatosi per il lancio della PS5 recentemente effettuato in streaming dalla Sony. Eppure, in molti hanno creduto che fosse reale, perché?

La risposta è semplice: non è la prima volta che la catena di fast food, lancia sul mercato degli oggetti particolari, non proprio inerenti al cibo. In passato ad esempio, ha pubblicizzato una tastiera completa di mouse, uno smalto e persino delle Crocs!

Proprio per questa ragione, quando i fan hanno visto il post su Twitter con tanto di video di lancio di una console che oltre al gaming, offre anche di cuocere il pollo nell’attesa, non riuscivano a credere ai propri occhi. Tutti hanno sperato fosse vero, dato che la KFC ha comunicato persino una data di lancio. Sembra infatti che questa sorta di console a forma di cestino di pollo fritto, con tanto di lettore CD e griglia per il pollo annessa, debba essere lanciata il 12 novembre di quest’anno (11.12.2020, in America il mese di scrive prima del giorno)!

Non sappiamo cosa si inventerà realmente la Kentucky Fried Chicken per quel giorno, ma nel frattempo, lasciateci sognare!