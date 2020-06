Gli smartphone, al giorno d’oggi, si somigliano tutti. Tranne rarissime eccezioni presentano tutti uno schermo abbastanza grande e i bordi ridotti, gli angoli nella stragrande maggioranza dei casi sono arrotondati o smussati. Non possiamo certo dire che le tante aziende del settore facciano smartphone identici ma è lecito affermare che si somigliano tutti molto. Fino a pochi anni fa,invece, le aziende sperimentavano ciclicamente modelli a dir poco stravaganti per provare a conquistare il mercato. La più attiva era senza dubbio Nokia che, con continue sperimentazioni, ha creato icone della telefonia. Basti pensare al Nokia 3310, ma si è anche imbattuta in modelli finiti nel dimenticatoio in men che non si dica. Di seguito riportiamo alcuni modelli che, per concezione, uscivano dai canoni a cui ormai siamo abituati.

Ecco 5 modelli di smartphone a dir poco fantasiosi



Nokia N-Gage. Uscito nel 2003 il Nokia N-Gage era un telefono pensato per il gaming ma che non ha mai riscosso un minimo di successo. In effetti assomiglia più a un Game Boy che ad un telefono.

Nokia 7600. Il Nokia 7600 è stato un telefono davvero eccentrico. Un misto tra una conchiglia e un termostato per accendere i riscaldamenti. I numeri da 1 a 5 erano sulla sinistra, quelli da 6 a 0 sulla destra. Dell’ utilità di questa dislocazione numerica se ne interroga ancora l’umanità intera.

Motorola Flipout. Il Motorola Flipout era rappresentato da due quadrati identici e sovrapponibili. Uno svolgeva il ruolo di tastiera l’altro di schermo. Una specie di trasformer che risultava difficoltoso portare in tasca sia per la forma, che per il peso.

Sidekick. Il Sidekick è stato il classico telefono a scorrimento che ha provato a rappresentare un mini pc. Il problema è stata la dimensione, molto simile ad un navigatore di bordo con tasti minuscoli e una tastiera abbastanza nascosta.

Touch Vertu Signature. Il touch vertu signature ha provato ad esprimere e dispensare classe ed eleganza. In effetti un telefono ricoperto di pelle di coccodrillo è il massimo della classe. L’azienda Britannica Vertu non ha avuto molta richiesta per questo telefono. Non si capisce se è colpa della pelle dell’alligatore o del prezzo che si aggirava intorno ai 10 mila dollari. Mistero della Fede.