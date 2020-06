Sappiamo da qualche settimana che il produttore cinese Realme ha in serbo per noi ancora un altro smartphone appartenente alla serie Realme X50. Lo smartphone in questione è il prossimo Realme X50t 5G e quest’ultimo ha ricevuto finora numerose certificazioni che ci hanno suggerito il suo arrivo imminente. Nel corso delle ultime ore, però, il device è inoltre apparso sul portale Google Play Console.

Realme X50t 5G avrà un SoC di fascia medio-alta

Secondo quanto pubblicato sul portale Google Play Console, il nuovo device a marchio Realme apparterrà alla fascia medio-alta del mercato. Come processore, infatti, sembra che ci sarà il SoC Snapdragon 765 di casa Qualcomm, cioè lo stesso processore presente a bordo degli ultimi Oppo Find X2 Neo e Xiaomi Mi 10 Lite 5G. A supporto del SoC saranno presenti almeno 6 GB di memoria RAM, mentre la versione del software installata a bordo sarà Android 10.

Il portale di casa Google ci ha inoltre svelato che il display avrà una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel (pari cioè al FullHD+) ed avrà una densità di pixel pari a 480 dpi. Google Play Console non ha rivelato ulteriori informazioni. Tuttavia, durante le scorse settimane lo smartphone di casa Realme, come già detto, ha ricevuto diverse certificazioni come quella dell’ente cinese TENAA.

Secondo quanto riportato su questa certificazione, il prossimo Realme X50t 5G monterà un display IPS LCD con una diagonale da 6.57 pollici ed avrà un refresh rate pari a 120Hz. Il comparto fotografico sarà composto da sei fotocamere. Nello specifico, troveremo due selfie camere da 16+2 megapixel e quattro fotocamere posteriori da 48+8+2+2 megapixel.