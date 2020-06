Il produttore cinese Realme ha portato ufficialmente anche da noi in Italia il suo ultimo device top di gamma della serie X, ovvero il nuovo Realme X3 SuperZoom. A quanto pare, però, arriverà ben presto una versione standard di questo dispositivo, cioè il prossimo Realme X3, e proprio quest’ultimo è stato avvistato sul portale Google Play Console.

Realme X3: ecco le presunte specifiche tecniche

Come già accennato, il prossimo dispositivo di casa Realme è stato avvistato sul noto portale Google Play Console e qui sono state riportate alcune delle presunte specifiche tecniche. Stando a quanto riportato, il prossimo Realme X3 avrà a bordo lo stesso processore di fascia alta del suo fratello maggiore. Stiamo parlando del SoC Snapdragon 855+, un processore molto potente ma che non dispone, purtroppo, del supporto alla connettività 5G.

Oltre a questo, dal portale è emerso che a supporto del processore ci saranno 8 GB di memoria RAM (e non 12 GB come sul fratello maggiore). Il software installato a bordo sarà poi ovviamente Android 10 con l’ultima interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la Realme UI. Il display, infine, dovrebbe avere una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel, ma al momento non sappiamo se sarà un IPS LCD o un AMOLED e non sappiamo se avrà un refresh rate elevato (pari a 60, 90 oppure 120 Hz).

Al momento non sono trapelate online immagini renders o teaser ufficiali che ci possano in qualche modo suggerire l’aspetto estetico di questo terminale. Realme X3 potrebbe avere lo stesso design del fratello maggiore (ovvero un display con doppio foro e una quad camera posteriore a semaforo) ma non ne abbiamo la certezza. Arriveranno sicuramente notizie in merito, perciò continuate a seguirci.