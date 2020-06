OUKITEL WP7 sarà disponibile il 12 giugno. Sarà uno smartphone rivoluzionario, in quanto è il primo rugged al mondo con fotocamera notturna a infrarossi integrata. Il prezzo di OUKITEL WP7 è fissato a $ 449,99, ma dal 12 al 15 giugno sarà disponibile al prezzo promozionale di $ 299,99. Inoltre, WP7 supporta gli accessori per la sterilizzazione UVC e torcia ad un prezzo molto competitivo. OUKITEL WP7 sarà disponibile in Europa, Giappone, America e in Russia, e potrà essere acquistato sia su AliExpress che presso il negozio ufficiale OUKITEL.

Visione notturna a infrarossi

OUKITEL WP7 ha subito un cambiamento e un’ottimizzazione significativi nel comparto fotografico; WP7 applica la tecnologia di visione notturna a infrarossi per scattare foto in modo chiaro anche in assenza di luce, portando funzionalità e caratteristiche all’avanguardia ai suoi utenti. Inoltre, lo smartphone è dotato di una fotocamera principale Sony da 48 MP, una fotocamera frontale Sony da 16 MP ed un sensore di profondità da 2 MP, che consente di catturare dei buoni scatti in scene diverse.

Sterilizzazione UVC e torcia Ultra Flashlight

Uno degli accessori supportati da OUKITEL WP7 è il modulo per la sterilizzazione UVC, che potrebbe essere uno strumento utile non solo in questo periodo in cui le nostre vite sono state stravolte dall’emergenza COVID-19. Si tratta di un accessorio molto utile per mantenere la vita più sana e più sicura.

L’altro accessorio è la torcia abbagliante con funzionamento SOS ed altre 4 modalità che soddisfano le esigenze all’aperto. Anche l’installazione è molto semplice, basta avvicinare la torcia alla scocca magnetica ed il gioco è fatto.

Capacità e funzionalità complete

OUKITEL WP7 viene fornito con un processore MediaTek Helio P90 e certificazione MIL-STD-810G. Resistente alla polvere, agli urti, alle cadute e a temperature fredde o calde con una durata di -55/70 **, lo smartphone dispone di una grande batteria da 8.000 mAh che garantisce una lunga autonomia.

Completo anche dal punto di vista dell sistema di navigazione, con supporto GPS, BEIDO, GALILEO e GLONASS. Inoltre, il dispositivo può essere sbloccato sia mediante riconoscimento facciale che impronta digitale. Android 10 offrirà un’esperienza utente migliore. OUKITEL WP7 implementa un pulsante di scelta rapida sul lato sinistro del che può essere impostato per accedere in modo rapido alla propria app preferita. Il microfono con funzione di riduzione del rumore e l’altoparlante migliorato rendono l’intrattenimento ancora più divertente.

Per ulteriori informazione sulle funzionalità, si consiglia di dare un’occhiata al sito ufficiale OUKITEL.