Grazie alla recente beta di Android 11, OnePlus 8 e 8 Pro sono i primi dispositivi dell’azienda a ricevere uno “switch” dedicato per la modalità scura. In passato, OnePlus ha promesso di portare una modalità scura dedicata in un futuro aggiornamento di OxygenOS. Anche se tecnicamente questa non è una vera build OxygenOS progettata per l’utente finale, essa ti offre comunque una funzionalità molto richiesta sul tuo smartphone OnePlus serie 8.

Dopo aver scaricato l’ultimo aggiornamento del sistema operativo su OnePlus 8 è abbastanza facile attivare e/o disattivare la modalità scura all’interno del pannello delle impostazioni rapide. Ciò sarà sicuramente apprezzato da chi non ha voglia di entrare nelle impostazioni del tema ogni volta che desidera cambiare il tema del dispositivo.

OnePlus serie 8 e 8 Pro ricevono una nuova funzionalità con Android 11 beta

L’aggiornamento di Android 11 Beta per OnePlus 8 e 8 Pro, tuttavia, non è un aggiornamento stabile e non è consigliato scaricare ed installarlo su uno smartphone che viene utilizzato quotidianamente. Mentre questo switch dedicato alla modalità scura è bello da vedere su un dispositivo OnePlus, il software è difettoso e instabile ed è evidente anche durante il processo di installazione iniziale.

Tuttavia, se vuoi semplicemente avere il software più recente sul tuo dispositivo, puoi scaricare e installare Android 11 Beta seguendo la guida completa sui forum ufficiali di OnePlus. Purtroppo, non sappiamo ancora quando questo switch per la modalità scura potrebbe arrivare ad altri smartphone OnePlus, sia tramite aggiornamenti stabili che Open Beta. Probabilmente lo vedremo assieme a OxygenOS 11 alla fine dell’anno e la società condividerà più dettagli nel corso dell’anno.