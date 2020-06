Le offerte telefoniche sul mercato continuano ad essere allettanti e super low cost, ma tantissimi consumatori continuano ad attivare promozioni proposte dai vari operatori telefonici virtuali. Differentemente dai gestori telefonici italiani propongono diversi servizi telefonici gratuiti e offrono canoni mensili bloccati per sempre. Ecco quali sono le promozioni più gettonate.

Kena Mobile, Poste Mobile e Ho Mobile: ecco quali sono le offerte telefoniche più gettonate sul mercato

Dell’operatore telefonico virtuale Poste Mobile l’offerta telefonica più gettonata perché definiti super vantaggiosa è Creami Relax 100. I consumatori interessati possono usufruire di credit illimitati per chiamate e messaggi, e 100GB di connessione Internet per navigare alla massima velocità del 4G. L’operatore telefonico virtuale propone questa tariffa a 10,00 Euro al mese, ma dal terzo mese si abbassa a 9,00 Euro al mese e infine dal settimo mese si abbassa a 8,00 Euro.

L’operatore telefonico virtuale Ho Mobile, invece, propone ai consumatori la tariffa telefonica con ben 100GB di traffico dati in 4G. E’ possibile attivare l’offerta ad un canone mensile ridotto di 12,99 Euro anziché 14,99 per tutti coloro che decido di attivarla entro il 15 di Maggio, salvo eventuali proroghe.

Infine, Kena Mobile propone al mercato una tariffa base per coloro che non hanno intenzione di attivare una tariffa prosperosa. I consumatori possono usufruire di chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 50MG di traffico dati per la navigazione in rete alla massima velocità della connessione 4G. Il canone mensile da sostenere è pari a 4,99 Euro, ma è necessario sostenere un costo iniziale di 5,00 Euro.