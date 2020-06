La modalità scura su Chrome è una gradita modifica rispetto alla tradizionale interfaccia bianca e luminosa di Google, ma non cambia il colore di ogni singola parte del browser. Per fortuna, però, è in arrivo un aggiornamento che darà al browser una delle funzionalità più importanti per un aspetto nuovo e più scuro: la barra di scorrimento.

Come riporta Techdows, un nuovo flag (un interruttore che consente di provare funzionalità sperimentali prima che siano pronti per il rilascio) è apparso in Chrome Canary. Esso renderà le barre di scorrimento in una tonalità più scura.

Google Chrome vuole perferzionare la modalità scura

Questo accadrà solo su siti Web che supportano la modalità scura e conferirà al browser un aspetto più uniforme. L’aggiornamento si applicherà a Chrome per Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Il flag non sembra essere ancora operativa, ma alcuni utenti hanno segnalato che funziona come descritto.

Per provarlo, assicurati prima che la modalità dark sia abilitata per il tuo dispositivo, quindi scarica e installa l’ultima versione di Chrome Canary e inserisci chrome: // flags nella barra degli indirizzi. Cerca “La piattaforma Web controlla la modalità scura” e seleziona “Abilitato” dal menu a discesa. Riavvia il browser quando richiesto.

Per testare la funzionalità, visita un sito che supporta la modalità scura (come Twitter) e le barre di scorrimento del browser dovrebbero cambiare colore. In caso contrario, potrebbe essere necessario attendere ancora un po ‘. La presenza di un flag non significa che una funzionalità sia garantita per essere implementata nella versione di rilascio di Chrome, ma è generalmente un buon inizio.