A partire dalla prossima settimana, Google ha annunciato una nuova funzionalità su Chrome per gestire al meglio le schede. Questa nuova funzione prende il nome di “Tab Groups“. Anche dal nome è facilmente intuibile il suo scopo: questa funzione permette di raggruppare le schede in modo tale che possiamo avere un maggior ordine all’interno del browser.

Per usare la nuova funzione è necessario fare click col tasto destro del mouse, e successivamente sarà possibile raggrupparle le schede. Inoltre è possibile anche etichettarle con un nome e un colore a nostro piacimento.

Google Chrome: la funzione arriverà presto, ma su smartphone non è ancora sicuro se arriverà

La novità riguarda in particolar modo Chrome su OS, Windows, Mac e Linux. Non è ancora sicuro se arriverà anche su smartphone. Nella sua versione beta, la nuova funzione è già disponibile. Sarà sicuramente rilasciata nella sua versione definitiva nel corso della prossima settimana.

Google ha si è espressa su Tabs dicendo: “Stiamo testando Tab Groups da diversi mesi e con questo sistema abbiamo trovato un nuovo modo per rimanere organizzati. In base al nostro uso del browser e alle ricerche sugli utenti, abbiamo scoperto che alcune persone preferiscono raggruppare le schede di Chrome per argomento. Ad esempio,questa nuova funzionalità è utile se stai lavorando su diversi progetti o se guardi più siti di shopping e recensioni“. Ha continuato: “Tab Groups è personalizzabile in modo che voi possiate usarlo come volete. E come le schede tradizionali, i vostri gruppi vengono salvati quando chiudete e riaprite Chrome“.