Lo scorso anno il produttore cinese Vivo aveva annunciato in veste ufficiale in Cina uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato con a bordo il processore Snapdragon 710 di casa Qualcomm. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha presentato ufficialmente sempre per il mercato cinese una versione con un SoC aggiornato, ovvero il nuovo Vivo Z5X 2020.

Vivo Z5X in versione 2020 con un SoC aggiornato

La nuova versione del medio di gamma dell’azienda cinese, come già accennato, presenta un piccolo aggiornamento dal punto di vista dell’hardware. Come processore, infatti, abbiamo il SoC Snapdragon 712 e troviamo inoltre diversi tagli di memoria. Per la precisione, abbiamo 4/6/8 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage interno.

Il resto della scheda tecnica e il design di questo smartphone restano invece invariati rispetto alla versione standard. Il nuovo Vivo Z5X 2020 può contare su un display forato IPS LCD con una diagonale da 6.53 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Il comparto fotografico è invece composto da tre fotocamere posteriori da 16+8+2 megapixel e da una selfie camera da 16 megapixel. Il sistema operativo montato a bordo è ancora Android 9 Pie con l’interfaccia utente di Vivo, la FuntouchOS in versione 9, mentre la batteria ha una capacità di 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Z5X 2020 è disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Black, White e Blue a un prezzo di partenza di 1298 CNY, ovvero pari a circa 160€. Il prezzo massimo del device è invece di 1598 CNY, pari cioè a circa 200€ al cambio attuale.