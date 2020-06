Innumerevoli applicazioni Android possono essere davvero pericolose per il vostro smartphone, il consiglio è di non installarle nemmeno, ma nel caso in cui malauguratamente aveste deciso di scaricarle dal Play Store, ora avrete modo di individuare subito gli elementi da rimuovere immediatamente.

Google sta lavorando duramente per cercare di garantire protezione e sicurezza a tutti gli utenti che ogni giorno imbracciano un dispositivo con sistema operativo Android, nonostante ciò i malviventi escogitano piani sempre più arzigogolati per aggirare le barriere erette dall’azienda di Mountain View, di conseguenza in alcune occasioni vengono pubblicati software in grado di nascondere al proprio interno pericolose insidie.

E’ notizia recente la scoperta di elementi potenzialmente in grado di rendere la vita difficile ai consumatori, Google, una volta uscito il tutto ha provveduto ad eliminarle immediatamente dal Play Store, ma purtroppo il danno ormai era fatto (non scaricatele, né installatele nemmeno via APK).

App Android pericolose: queste possono infettare il vostro dispositivo portatile

L’elenco è aggiornato ad oggi, 10 giugno:

Magnifyng Glass di PumpApp

Alarm Clock di iSoft LLC

Super Bright LED Flashlight di PumpApp

Calculator di iSoft LLC.

Magnifying Glass with Flashlight di LizotMitis

Magnifier di LizotMitis

Super-bright-Flashlight di LizotMitis

Il rischio è di assistere ad un vero e proprio furto di dati sensibili, gli utenti si ritroverebbero a perdere potenzialmente l’accesso a profili personali, perdendo anche tutto il denaro contenuto sui conti correnti. Prestate sempre la massima attenzione, il Play Store è sicuro, purtroppo però una piccola svista o un malware annidato ancora meglio può ingannare chiunque.