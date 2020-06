Il volantino Esselunga torna ad avere la meglio su MediaWorld e sulle rivali del settore, riuscendo a lanciare un’offerta tech dal grandissimo appeal per il consumatore finale interessato, ed intenzionato, a cercare di risparmiare il più possibile, godendo nel contempo di prestazioni dalla qualità sopraffina.

La campagna promozionale Esselunga risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale, fino al 10 giugno 2020. E’ bene ricordare che, al pari di un normalissimo SottoCosto, anche in questo sarà assolutamente necessario recarsi in negozio il prima possibile, onde evitare di non riuscire effettivamente a mettere le mani sul prodotto desiderato.

I codici sconto e le offerte Amazon sono il pane quotidiano del nostro canale Telegram ufficiale, scopritele subito a questo link.

Volantino Esselunga: offerte a più non posso per tutti i gusti

Il fulcro centrale dell’offerta tech inclusa all’interno del volantino Esselunga è sicuramente rappresentato dalla Xiaomi Mi Band 4, una piccolissima smart band dalle elevate prestazioni e dal prezzo effettivamente ridottissimo, soli 19,90 euro.

La scheda tecnica parla comunque di un dispositivo che non ha fatto della qualità il proprio cavallo di battaglia, sebbene comunque le prestazioni generali risultino essere decisamente superiori rispetto alle aspettative. Nello specifico parliamo della possibilità di monitorare il sonno, le calorie e la distanza percorsa, con l’aggiunta delle notifiche da smartphone e della misurazione del battito cardiaco. Anteriormente è stato posizionato un display a colori da 0,95 pollici completamente touchscreen e di qualità AMOLED; la batteria rappresenta l’ultimo plus del device, riuscendo difatti a superare i 20 giorni di utilizzo continuativo.