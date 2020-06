Nonostante l’epidemia di Coronavirus abbia notevolmente rallentato la macchina produttiva in molti paesi, Apple non si ferma mai, a quanto pare l’azienda di Cupertino, dopo le ultime news in merito all’arrivo secondo i tempi previsti di iPhone 12, sarebbe a lavoro per la produzione di un nuovo iPad Pro dotato però del nuovo standard 5G, vediamo i dettagli.

iPad Pro 5G in arrivo per il 2021 ?

Stando alle ultime descrizioni Apple ha intenzione di aggiornare la propria gamma di tablet molto rinomati inserendo il supporto al 5G e altre novità abbastanza innovative.

Innanzitutto il supporto al 5G secondo i rumors sarà garantito dall’implementazione del Qualcomm Snapdragon X55 5G, il modem 5G sviluppato da Qualcomm e ritenuto il top di gamma per la categoria, ovviamente non ci si poteva aspettare altro da Apple.

Come se non bastasse a quanto pare l’azienda avrebbe intenzione di usare una nuova matrice di pixel per il display, basati sulla tecnologia mini-LED, la quale consente di introdurre pixels sempre più piccoli ma ad un costo sensibilmente inferiore rispetto ad esempio all’OLED, che si tratti di una soluzione per contenere il prezzo del prodotto ?

Altro non si sa in merito alla prossima generazione, per avere notizie ufficiali servirà attendere probabilmente la presentazione ufficiale la quale, sempre secondo i rumors, dovrebbe avvenire a fine 2020, dopo l’uscita sul mercato della prossima generazione di iPhone, dei quali invece sappiamo decisamente di più.

Non rimane dunque che attendere e vedere come si muoverà Apple anche in virtù degli strascichi che la pandemia di certo non mancherà di lasciare.