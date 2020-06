Apple potrebbe prepararsi a raggruppare insieme molti dei suoi servizi, come Music, TV Plus, e altro ancora. La società offrirà i suoi servizi in quello che potrebbe essere un singolo pacchetto di abbonamento, secondo alcune righe di codice analizzate dalla prossima versione di iOS 13.

I file che compaiono per la prima volta nella versione beta di iOS 13.5.5 si riferiscono a “offerta in bundle” e “abbonamento in bundle”, secondo 9to5Mac. Questi frammenti di codice sembrano fare riferimento ai sistemi di abbonamento di gestione tra i vari servizi di Apple, suggerendo che il pacchetto potrebbe essere presentato con uno sconto.

Apple tiene in serbo una sorpresa per i suoi utenti

Abbiamo già sentito parlare di un potenziale abbonamento di più servizi Apple da giugno 2018; un rapporto di Bloomberg dello scorso novembre ha riacceso l’idea rivelando un potenziale accordo con i partner di Apple News Plus che avrebbe offerto loro una porzione inferiore delle entrate nel caso in cui il servizio fosse venduto come un pacchetto.

Tuttavia, l’ultimo accordo siglato nel marzo 2020 tra Apple e le principali etichette discografiche non includeva accordi per raggruppare Music con altri servizi, per 9to5Mac. Non è chiaro se ciò impedirà di combinare il servizio in generale o se impedisce ad Apple di offrire il servizio a un prezzo scontato.

Abbiamo sentito parlare di servizi in abbonamento per un po ‘, ma c’è voluto del tempo per per far maturare i vari servizi di Apple, come News Plus e Arcade entrambi lanciati a marzo 2019. Comunque, i dettagli reali di un pacchetto con più servizi rimangono un mistero. Forse la società consentirà agli utenti di combinare diverse offerte ad un prezzo inferiore.