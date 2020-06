Il volantino Euronics presenta al proprio interno offerte praticamente senza frontiere o limiti, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare moltissimo, a patto però che siano disposti a recarsi personalmente in uno dei punti vendita effettivamente coinvolti.

La limitazione più grande di una importante campagna promozionale come la suddetta, riguarda proprio l’impossibilità di accedervi in un qualsiasi punto vendita sul territorio; è bene ricordare infatti che gli acquisti saranno effettuabili in via esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo e non sul sito ufficiale. Coloro che potranno recarsi personalmente, inoltre, potranno approfittare del cosiddetto Tasso Zero, ovvero del finanziamento senza interessi che prevede il pagamento diretto tramite conto corrente bancario dell’intero ammontare da corrispondere.

Volantino Euronics: le offerte migliori con i prezzi più bassi

Tanti sono i modelli di smartphone effettivamente inclusi in promozione, osservando prima la fascia alta del mercato incrociamo sicuramente Apple iPhone 11 e Xiaomi Mi Note 10, nel primo caso acquistabile con un esborso di 799 euro, nel secondo più economico ma ugualmente obbligatorio il pagamento di 449 euro.

Tante buone occasioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo compaiono nel momento in cui riduciamo le pretese, infatti sono disponibili soluzioni del calibro di Huawei P30 Lite New Edition in vendita a 279 euro, ma anche l’ottimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro o un Oppo Reno 2Z a 279 euro.

Il riassunto delle migliori offerte del volantino Euronics lo potete trovare direttamente nelle pagine inserite qui sotto.