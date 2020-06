Vodafone: due nuove offerte per recuperare utenti, ci sono 50 giga

Una delle strategie migliori per battere la concorrenza è sicuramente quella di offrire promozioni al ribasso. Questo è quanto è stato fatto dalle aziende rivali di casa Vodafone, super potenza della telefonia mobile e fissa riconosciuta in tutto il continente. In Europa infatti non ci sono gestori più famosi di quello colorato di rosso, il quale pian piano è diventato un avere propria istituzione.

La rete 4G di Vodafone è la più estesa in assoluto, e questo ha portato tanti utenti a convergere sotto la sua ala protettrice. In questo momento però proprio il gestore più famoso d’Europa sta vedendo tanti utenti scappare via. La colpa, se così si può definire, è da attribuire a Iliad, il nuovo provider che da due anni a questa parte domina il mercato della telefonia mobile. Le sue offerte hanno attirato un gran numero di utenti, molti dei quali provenienti proprio da Vodafone. Ora però il gestore anglosassone le sta provando tutte per recuperare.

Vodafone, le migliori offerte per riportare a casa tutti gli utenti in passato insoddisfatti

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2