La piattaforma digitale Sky si prepara a introdurre un’importante novità per i suoi abbonati. Si tratta di Sky Q, un nuovo aggiornamento software destinato in anteprima ai clienti Extra +6 che hanno un abbonamento attivo da più di sei anni. La novità consente agli utenti di accedere ad una sezione tutta nuova dedicata ai contenuti in evidenza e non solo. Permette anche agli abbonati più fedeli di accedere facilmente alle registrazioni ed esplorare i nuovi contenuti grazie al controllo vocale.

Per gli utenti di Sky Q sarà possibile aderire ad una sorta di programma test per provare in anteprima le novità di questo sorprendente aggiornamento. Per poter partecipare occorre collegarsi alla pagina Sky.it/extra e cliccare sulla dicitura “Iscriviti”. Un periodo denso di novità, che ha visto la piattaforma digitale lavorare alacremente durante lo stop forzato del campionato nazionale e delle Coppe dovuto all’emergenza sanitaria.

Sky Q e tutte le novità della Pay TV.

Nell’ultimo periodo, anche per migliorare il grado di soddisfazione della sua clientela, la pay tv ha arricchito il software con applicazioni differenti a quelle a cui vi aveva abituato. Ad esempio, tra le novità figurano YouTube Kids e Mediaset Play e l’estensione agli abbonamenti via fibra ottica. La grande innovazione della piattaforma digitale risiede soprattutto nel fatto che il suo decoder è con Sky Q un vero e proprio aggregatore di contenuti.

Tutto questo è possibile accorpando una molteplicità di servizi con cinema, serie TV e sport che ne fanno il vero e proprio fulcro dell’intrattenimento domestico. Grazie anche alla tendenza di Sky di guardare molto avanti, la piattaforma è riuscita a stringere accordi con gli altri competitor che di fatto si sono trasformati in veri e propri partners. Da YouTube a Spotify, passando per DAZN e Netflix, Sky ha trasformato il suo decoder nella sede privilegiata di tantissimi contenuti digitali. Un lavoro attento e meticoloso per permettere alla pay tv di rispondere sempre al gusto dei suoi utenti.