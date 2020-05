Il nuovo gestore WindTre avvantaggia gli utenti più giovani attraverso due offerte comprese nel pacchetto All Inclusive. I clienti la cui età è compresa tra le fasce indicate dal gestore possono richiederne l’attivazione mantenendo invariato il loro attuale numero o procedendo con l’attivazione di una nuova linea. Le due tariffe sono disponibili online. Quindi, i nuovi clienti possono acquistare la nuova SIM attraverso il sito ufficiale dell’operatore e riceverla direttamente a casa tramite corriere. E’ possibile, inoltre, contattare il rivenditore più vicino e seguire le informazioni suggerite per completare l’acquisto senza intoppi.

Offerte WindTre All Inclusive: minuti, SMS e 80 GB a partire da 9,99 euro al mese!

Le offerte WindTre All Inclusive dedicate ai giovani sono: la WindTre Student Edu con Easy Pay e la WindTre Young Edu con Easy Pay.

Le due promozioni permettono di ricevere gli stessi contenuti ma cambia il costo previsto per il rinnovo mensile. A prescindere dalla tariffa attivata, quindi, i clienti in questione ricevono ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

La WindTre Student Edu è l’opzione rivolta ai clienti under 20, i quali potranno usufruire dei contenuti appena elencati sostenendo una spesa mensile di 9,99 euro. La WindTre Young Edu, invece, è rivolta ai clienti under 30, che dovranno sostenere una spesa di 11,99 euro al mese.

I costi previsti dovranno essere saldati attraverso una delle modalità di pagamento stabilite dal gestore. I nuovi clienti, quindi, dovranno scegliere tra: carta di credito, conto corrente o carta conto.