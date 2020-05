Volantino Trony: le offerte fanno spendere poco agli utenti

Il volantino Trony riprende la giusta strada imboccata in passato riuscendo nel contempo a sorprendere le dirette concorrenti del mercato con alcune ottime soluzioni, purtroppo però disponibili solo in determinate regioni d’Italia.

La campagna promozionale corrente, ad esempio, risulta essere disponibile esclusivamente presso i negozi del Trentino-Alto Adige, per fruirne sarà necessario recarsi fisicamente negli stessi; gli acquisti non saranno effettuabili online sul sito ufficiale, o comunque altrove sul territorio. In parallelo segnaliamo la presenza del cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, gli utenti fruiscono di una rateizzazione senza interessi, con pagamento diretto tramite il conto corrente.

Incredibili offerte Amazon e tantissimi codici sconto gratis vi attendono sul nostro canale Telegram, scopriteli subito a questo link.

Volantino Trony: le offerte non hanno rivali

Gli smartphone inseriti in promozione vanno a ricoprire tutte le fasce di prezzo, senza però coinvolgere i terminali di casa Huawei. Gli utenti possono infatti spaziare dai Galaxy S20 e Note 10/S10 Lite, dai prezzi di 829 e 529/579 euro, sino ad arrivare a soluzioni tutte al di sotto dei 300 euro.

In questo caso sono da considerarsi inclusi Galaxy A51, Galaxy A30S, Motorola E6s, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A5 2020 e Wiko Y50. Interessanti sono anche le proposte relative ai wearable e alle cuffiette true wireless, tra cui spiccano senza dubbio le Xiaomi True Earbuds 2 e le nuovissime Samsung Galaxy Buds+.

Gli acquisti, come specificato in precedenza, potranno essere completati solamente presso i negozi dislocati entro la regione Trentino-Alto Adige. Di seguito potete trovare l’elenco delle pagine, in modo da conoscere i prezzi da vicino.