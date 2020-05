I nuovi smartphone OPPO della famiglia Reno saranno presentati il prossimo 5 giugno. A comunicarlo è la stessa azienda, che ha nelle scorse ore condiviso su Weibo un nuovo video promozionale di OPPO Reno 4 ed una serie di immagini che ci permettono di ammirare meglio l’aspetto dei prossimi smartphone. E diciamocela tutta, sono davvero belli.

I nuovi OPPO Reno 4, infatti, sono caratterizzati da questa particolarissima back-cover dall’effetto sfumato che sembra essere brillantinato, di colore azzurro o rosa, con la scritta Reno Glow che emerge sul bordo destro.

OPPO Reno 4 e OPPO Reno 4 Pro, tutto quello che sappiamo

Mentre si attende il lancio ufficiale, alcuni e-commerce cinesi hanno già aggiunto il prodotto ai propri siti Web per il pre-ordine. In base a quanto trapelato in Rete in queste ore, è probabile che OPPO Reno 4 sia dotato di uno schermo AMOLED da 6,43 pollici e che sia alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 765G, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione interna.

La tripla fotocamera posteriore dovrebbe comporsi di un sensore principale da 48 MP, una grandangolare da 8 MP ed una lente B&W da 2 MP. Lo smartphone presenterà una doppia fotocamera interiore con sensore principale da 32 MP ed una lente secondaria da 2 MP. OPPO ha confermato che Reno 4 supporterà la ricarica rapida a 65 W.

Per quanto riguarda il modello Pro, questo dovrebbe implementare uno schermo più grande di 6,55 pollici e fino a 12 GB di RAM. Migliorato anche il comparto fotografico, che potrà contare su di un sensore principale da 48 MP (OIS), un sensore dedicato alla registrazione di video in modalità notturna da 12 MP ed un teleobiettivo da 13 MP. Non ci resta che attendere il prossimo 5 giugno per scoprire se sono realmente queste le caratteristiche dei nuovi OPPO Reno 4. Intanto, vi lasciamo alle immagini del prodotto.