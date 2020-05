CoopVoce ha un'offerta segreta da 50GB sul sito ufficiale

Coop decise di entrare nel lontano 2007 nel mondo della telefonia, riuscendo a scoprire vari metodi che l’avrebbero portata a quello che è oggi. Con CoopVoce l’azienda è infatti una delle più considerate sul mercato, viste le sue grandi soluzioni offerte a prezzi estremamente accessibili. Sicuramente la strategia ha avuto bisogno di più cambiamenti, visto che diversi utenti evitavano categoricamente ogni offerta proposta dal gestore.

Nell’ambito dei virtuali poi la battaglia sembra sempre più serrata, soprattutto per quanto riguarda i contenuti, i quali secondo il pubblico mancavano all’interno delle promo di CoopVoce. In seguito però la nuova linea ChiamaTutti ha dimostrato di avere la stoffa necessaria per battere ogni forma di concorrenza anche tra i provider MNO. Questo ha dato grande credito al gestore, il quale ora come ora è uno dei più valutati in assoluto. Molte persone infatti stanno valutando di sottoscrivere la promozione disponibile ora sul sito ufficiale.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 include davvero tutto al suo interno, ecco i dettagli

Gli utenti che sono arrivati ora in CoopVoce lo hanno fatto sfruttando la nuova promozione telefonica che prende il nome di ChiamaTutti TOP 50. Questa sta riscuotendo un grande successo sia per il prezzo mensile che per i contenuti che concede al pubblico.

Infatti al suo interno sono presenti minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS e 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile è di soli 10 € per sempre. A sottoscrivere questa offerta possono essere anche coloro che hanno già una promo di CoopVoce.